Посол России сообщил, когда может пройти встреча по проекту «Хасан-Раджин»

Железнодорожную линию Хасан-Наджин (Раджин) и сам порт Раджин совместно реконструировали российская компания РЖД и КНДР. К проекту хотела присоединиться и Южная Корея, которая благодаря нему смогла бы получать грузы из России, в том числе уголь, быстрее и дешевле. В марте 2016 года на волне ухудшения межкорейских отношений Сеул заявил о приостановке участия в проекте транспортировки грузов «Наджин-Хасан» через территорию КНДР в связи с санкциями СБ ООН против Пхеньяна

"В начале августа, может быть, впервые наконец состоится встреча в трехстороннем формате, но это пока еще предварительная договоренность", — заявил Мацегора, отметив, что уровень представителей пока не определен.

По словам дипломата, пока полноценных переговоров или консультаций по каким-либо трехсторонним проектам экономического сотрудничества с участием представителей всех трех стран не было.

Предстоящая встреча будет касаться взаимодействия только по проекту «Хасан-Раджин». «Только Раджин исключен из совбезовских санкций, и южане могут этот проект обсуждать. Все остальные программы — фактически подсанкционные. Пока действуют санкции — южане обсуждают эти программы очень аккуратно», — пояснил Мацегора.

Делегация южнокорейского президентского Комитета по северному экономическому сотрудничеству посетила организованный РЖД в КНДР семинар по вопросам реализации проекта «Хасан-Раджин» 13-14 июля. По оценке посла, поездка южнокорейской делегации в Раджин была «пристрелочной», детальное обсуждение проекта «Хасан-Раджин» без участия РФ бессмысленно.

"Эта поездка была, как я понимаю, пристрелочной. Мероприятие получилось межкорейским — южане и северяне разговаривали между собой. Причем разговор не касался деталей", — заявил дипломат.

"Дело в том, что Раджинский проект — это российско-северокорейская программа, при том и инвестировала туда только российская сторона. Поэтому обсуждение вопроса использования Раджина без участия российской стороны бессмысленно", — отметил он.