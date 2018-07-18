Посол России сообщил, когда может пройти встреча по проекту «Хасан-Раджин» 

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Первая встреча представителей России, Северной и Южной Корей по совместному железнодорожному проекту «Хасан-Раджин» может состояться в начале августа, сообщил РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора.
Железнодорожную линию Хасан-Наджин (Раджин) и сам порт Раджин совместно реконструировали российская компания РЖД и КНДР. К проекту хотела присоединиться и Южная Корея, которая благодаря нему смогла бы получать грузы из России, в том числе уголь, быстрее и дешевле. В марте 2016 года на волне ухудшения межкорейских отношений Сеул заявил о приостановке участия в проекте транспортировки грузов «Наджин-Хасан» через территорию КНДР в связи с санкциями СБ ООН против Пхеньяна.
"В начале августа, может быть, впервые наконец состоится встреча в трехстороннем формате, но это пока еще предварительная договоренность", — заявил Мацегора, отметив, что уровень представителей пока не определен.
По словам дипломата, пока полноценных переговоров или консультаций по каким-либо трехсторонним проектам экономического сотрудничества с участием представителей всех трех стран не было.
Предстоящая встреча будет касаться взаимодействия только по проекту «Хасан-Раджин». «Только Раджин исключен из совбезовских санкций, и южане могут этот проект обсуждать. Все остальные программы — фактически подсанкционные. Пока действуют санкции — южане обсуждают эти программы очень аккуратно», — пояснил Мацегора.
Делегация южнокорейского президентского Комитета по северному экономическому сотрудничеству посетила организованный РЖД в КНДР семинар по вопросам реализации проекта «Хасан-Раджин» 13-14 июля. По оценке посла, поездка южнокорейской делегации в Раджин была «пристрелочной», детальное обсуждение проекта «Хасан-Раджин» без участия РФ бессмысленно.
"Эта поездка была, как я понимаю, пристрелочной. Мероприятие получилось межкорейским — южане и северяне разговаривали между собой. Причем разговор не касался деталей", — заявил дипломат.
"Дело в том, что Раджинский проект — это российско-северокорейская программа, при том и инвестировала туда только российская сторона. Поэтому обсуждение вопроса использования Раджина без участия российской стороны бессмысленно", — отметил он.