Самым привлекательным для инвестиций признан Колыванский район

Эксперты рассматривали такие факторы, как наличие мер финансовой поддержки инвестиционных проектов в рамках муниципальных программ; количество проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства; объем инвестиций в основной капитал и многое другое. Всего оценка производилась по 17 критериям. Колыванский район был признан лидером, второе место в рейтинге досталось Здвинскому району, третье — Новосибирскому сельскому району. Татарский, Чистоозёрный и Убинский районы, наоборот, оказались наименее привлекательными для потенциальных инвесторов.