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Самым привлекательным для инвестиций признан Колыванский район
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Самым привлекательным для инвестиций признан Колыванский район 

Все новости Новосибирской области 39 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Эксперты рассматривали такие факторы, как наличие мер финансовой поддержки инвестиционных проектов в рамках муниципальных программ; количество проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства; объем инвестиций в основной капитал и многое другое. Всего оценка производилась по 17 критериям. Колыванский район был признан лидером, второе место в рейтинге досталось Здвинскому району, третье — Новосибирскому сельскому району. Татарский, Чистоозёрный и Убинский районы, наоборот, оказались наименее привлекательными для потенциальных инвесторов.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 29 от 18 июля 2018 года
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