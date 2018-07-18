Полина Гагарина в алом купальнике блеснула подтянутыми ягодицами

31-летняя Полина Гагарина выглядит, как девочка-подросток, уверены поклонники. Благодаря стройной фигуре и осиной талии наставница вокального проекта «Голос» может позволить себе откровенные наряды и снимки в бикини.

На днях Гагарина похвасталась новой прической: певица собрала белокурые волосы в хвостик, выпустив несколько прядей и длинную челку. Однако внимание поклонников привлек алый купальник исполнительницы и ее подтянутые ягодицы. После родов, от звездного фотографа Дмитрия Исхакова , Полина Гагарина родила дочку Мию, певица села на жесткую диету, сбросив набранные во время беременности килограммы. В юности Полина страдала от лишнего веса и всегда отличалась пышными формами в кругу сверстниц. Выпускнице «Фабрике звезд» пришлось скинуть половину своего веса только ради того, чтобы снова вернуться на сцену.

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От первого брака у певицы есть сын Андрей, мальчик принял в семью нового мужа Полины Гагариной. Избранник артистки не только покорил сердце будущей супруги, но и смог найти общий язык с ее сыном.

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«Какие формы!», «И это мама двоих детей, на зависть каждому», «Муж наверное ревнует такую красоту», «Изящная, формы идеальные», «Мечта любого мужчины», «Алый ваш цвет, кожа так и светится», «Счастливую женщину сразу видно, красивая и ухоженная», «Молодая мамочка с формами супермодели», «Какие ягодицы, сколько нужно тренироваться и приседать», «Хороша и обворожительная», «Восхитительная», — отметили поклонники.