Мужчину с заряженным карабином задержали на улице в Куркино и доставили в психбольницу 

На северо-западе столицы задержан мужчина с заряженным карабином в руках, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как пояснил собеседник агентства, ночью 18 июля полицейские возле д. 35 на Новокуркинском шоссе заметили и задержали мужчину, который нес в руках чехол с карабином «Вепрь-12 Молот». При досмотре выяснилось, что в магазине карабина находились восемь патронов.
«Гражданин вел себя неадекватно, в связи с чем наряд «скорой помощи» доставил его в психиатрическую больницу. Установлена личность мужчины — это 34-летний житель Химок. Оружие изъято», — пояснил источник.
Он добавил, что по факту случившегося полиция проводит проверку.