Мужчину с заряженным карабином задержали на улице в Куркино и доставили в психбольницу

Как пояснил собеседник агентства, ночью 18 июля полицейские возле д. 35 на Новокуркинском шоссе заметили и задержали мужчину, который нес в руках чехол с карабином «Вепрь-12 Молот». При досмотре выяснилось, что в магазине карабина находились восемь патронов.

«Гражданин вел себя неадекватно, в связи с чем наряд «скорой помощи» доставил его в психиатрическую больницу. Установлена личность мужчины — это 34-летний житель Химок . Оружие изъято», — пояснил источник.

Он добавил, что по факту случившегося полиция проводит проверку.