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Мастер-класс по партерной гимнастике проведут на улице Народного Ополчения
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Мастер-класс по партерной гимнастике проведут на улице Народного Ополчения 

Управа района Хорошево-Мневники 40 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В Выставочно-маркетинговом центре СЗАО на улице Народного Ополчения 19 июля пройдет мастер-класс по партерной гимнастике.
Мероприятие организует молодежная палата района Хорошево-Мневники совместно с центром досуга и спорта «Возрождение».
— Мастер-класс по партерной гимнастике пройдет в рамках проекта «Спорт, доступный каждому». Специалисты расскажут и покажут основные принципы тренировок. Приглашаем к участию всех желающих, советуем надеть удобную для занятий одежду, — сообщил специалист ГБУ ЦДС «Возрождение» Денис Славин.
Начало в 10.00. Вход свободный. Адрес Выставочно-маркетингового центра СЗАО: улица Народного Ополчения, дом 33, корпус 1. (ео)
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