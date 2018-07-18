Ассоциация европейских автопроизводителей ожидает роста цен на сталь после решения Еврокомиссии

Ассоциация европейских автопроизводителей (АСЕА) прогнозирует рост цен на сталь после решения Европейской комиссии о временных защитных мерах в связи с введением США пошлин на металлы, сообщила ассоциация.

«Автопроизводители получают 94% стали в Европе, поэтому сталелитейная промышленность в ЕС является для нас жизненно важным партнером. Однако эти меры будут наносить ущерб нашей конкурентоспособности, поскольку они приведут к росту цен на сталь на рынке ЕС, где цены уже очень высоки», — говорится в сообщении.

АСЕА выразила сожаление в связи с введением временных мер и также отметила, что Еврокомиссия не приняла во внимание, что спрос на сталь растет во многих секторах экономики, включая автомобильный.

Еврокомиссия 18 июля объявила временные защитные меры в отношении импорта ряда металлопродукции. Они касаются 23 категорий товаров из стали и будут приняты в виде тарифных квот. По каждой из 23 категорий пошлины в размере 25% будут введены только после того, как импорт превысит средний показатель за последние три года.