Жителя Карелии осудили за картинки во «ВКонтакте»

Мужчина выкладывал и сохранял в Сети картинки с нацистской символикой.

Кемский городской суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, которого обвиняли в публичном демонстрировании нацистской символики.

Как было установлено в ходе следствия, мужчина размещал и сохранял в социальной сети «ВКонтакте» картинки, на которых были изображены нацистская атрибутика и свастика.

За публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики, публичное демонстрирование которых запрещено федеральными законами, мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ , назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей,

— сообщили в пресс-службе Кемского городского суда.