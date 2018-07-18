Ещё
Жителя Карелии осудили за картинки во «ВКонтакте»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Карелии осудили за картинки во «ВКонтакте» 

Карельские вести 43 минуты назад
Фото: Карельские вести
Мужчина выкладывал и сохранял в Сети картинки с нацистской символикой.
Кемский городской суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, которого обвиняли в публичном демонстрировании нацистской символики.
Как было установлено в ходе следствия, мужчина размещал и сохранял в социальной сети «ВКонтакте» картинки, на которых были изображены нацистская атрибутика и свастика.
За публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики, публичное демонстрирование которых запрещено федеральными законами, мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей,
— сообщили в пресс-службе Кемского городского суда.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Своя атмосфера: рассекречен другой обновленный Hyundai Tucson Петрозаводск вошел в топ-10 городов для летних путешествий с детьми Папа всегда говорил своим дочерям, чтобы они хранили это в тайне от мамы. Но много лет спустя произошло это!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США311
Украина присвоила четыре санатория в Крыму124
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии379
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи93
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе113
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение