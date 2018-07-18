Жителя Карелии осудили за картинки во «ВКонтакте» 

Мужчина выкладывал и сохранял в Сети картинки с нацистской символикой.
Кемский городской суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, которого обвиняли в публичном демонстрировании нацистской символики.
Как было установлено в ходе следствия, мужчина размещал и сохранял в социальной сети «ВКонтакте» картинки, на которых были изображены нацистская атрибутика и свастика.
За публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики, публичное демонстрирование которых запрещено федеральными законами, мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей,
— сообщили в пресс-службе Кемского городского суда.
По материалам: ptzgovorit.ru