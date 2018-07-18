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У Крымского моста может появиться конкурент
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У Крымского моста может появиться конкурент 

Рамблер 43 минуты назад
Посол России в Японии Михаил Галузин рассказал о надеждах Москвы на реализацию проекта по возведению моста между островами Сахалин и Хоккайдо. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Галузина, этот вопрос сейчас обсуждается межправительственной комиссией по торгово-экономическим вопросам и в рамках бизнес-диалога.
Дипломат назвал этот проект «знаковым» и «уникальным» для российско-японских отношений.
«Утро.ру» отмечает, что новый переход может лишить Крымский мост звания самого длинного в России.
Осенью прошлого года в российском правительстве рассказали о предложении построить автомобильно-железнодорожный переход от Хоккайдо до южной части Сахалина.
Минимальное расстояние между территориями России и Японии составляет 43 километра. Сообщалось, что речь также может идти о строительстве тоннеля сравнимого с Евротоннелем под Ла-Маншем.
Мост через Керченский пролив открыли 15 мая. Он стал самым протяженным в России: его длина составляет 19 километров.
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