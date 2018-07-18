Потоки проблем. В Нижнем Новгороде ливневка едва дождалась конца чемпионата

В Нижнем Новгороде обнажилось песчаное основание новой дороги на Волжской набережной, построенной специально к чемпионату мира по футболу, вода встала на другой обновлённой набережной — Нижневолжской. Последствия обещают устранить быстро и без новых бюджетных трат.

Вытекающие последствия

На Волжской набережной после обильных дождей 9 июля стала заметна песчаная «подушка» новой дороги, местами разрушилась свежая брусчатка на тротуаре — у здания Соляной биржи образовались внушительные провалы.

Мэр Владимир Панов 10 июля пообещал, что Волжскую набережную восстановят в течение недели:

«Причинами повреждения могли стать не погодные условия, а недостатки при проектировании или проведении строительных работ».

По словам градоначальника, муниципалитет вместе с заказчиком — областным дорожным фондом — найдёт техническое решение, позаботится о водоотведении, чтобы ситуация не повторилась при следующем ливне. Одна из версий — ошибки при проектировании ливнёвки в микрорайоне «Седьмое небо», возведённом задолго до мундиаля.

Вадим Власов. «Факты — вещь упрямая. Посему — факты: размыт тротуар, не дорога. Точнее — его часть. А ещё точнее — 1/120, или 50 кв. м из 6 тыс. кв. м брусчатки», — написал на своей странице в социальной сети министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Частично во время дождей ушла под воду брусчатка и на противоположном берегу Волги, на другой набережной — Нижневолжской, едва открытой для прогулок в июне. По словам Владимира Панова, дожди показали, что там полноценной ливнёвки вовсе нет — её труба упирается в бетонную стену: «Нужно разобраться, кто виноват — подрядчик проект не выполнил или проект так странно сделан? Очевидно, есть и вина проектантов, и вина подрядчиков. В любом случае всё исправят по гарантии, а бюджет новых расходов не понесёт».

Отрадно лишь то, что ливни и вытекающие из них неприятности были уже после прощания Нижнего Новгорода с чемпионатом мира.

Справедливости ради, скандал с недоделками после ремонта главной улицы города Большой Покровской в прошлом году был едва ли не громче, чем с Волжской набережной. Все замечания там устранял подрядчик за собственный счёт. В дни мундиаля вопросов к состоянию главной улицы не было — она выдержала испытания с честью.

Адреса провалов

Ещё один «провальный» адрес, уже не имеющий отношения к объектам мундиаля, — Александровский сад. Справа от Чкаловской лестницы после дождей там провалился грунт. Проблемы замечены не впервые — летом 2017 года сход грунта наблюдали возле отеля с таким же названием. Но никаких работ, по словам Владимира Панова, потом на склоне не вели.

А вот в другой вечно проблемной точке — на пересечении ул. Ковалихинской и Белинского — ливень в кои-то веки следов не оставил. Прежде автомобили после осадков там просто плыли. Но 30 КамАЗов мусора, вывезенных из русла реки Ковы, видимо, ситуацию изменили. Надолго ли?

«Дорожники стали забывать о ливнёвке с 1990-х годов, в Нижнем в том числе, — говорит член штаба регионального отделения ОНФ Борис Караганов. — Сейчас городу нужна целая большая программа и огромные средства на неё».