В Костроме появилась школа, где профессию можно получить всего за неделю

В последнее время все больше людей предпочитает работать на дому, оказывая услуги массажиста, косметолога, нейл-мастера. Заработки зачастую бывают выше, чем если бы работать приходилось в офисе, по найму.

Теперь получить новую профессию можно без отрыва от основного места работы. Достаточно посетить обучающие курсы. В Костроме появилась школа, где всего за неделю можно получить новую профессию и сразу же начать зарабатывать.

Она создана на базе ДОСААФ , организации с многолетней истории. Занятия проходят в светлых, отремонтированных помещениях. Территориально тоже удобно, рядом с Калиновским рынком по адрему: Галичская 47 Б Школа Красивых профессий — это то место, где можно:

— получить новую профессию и начать зарабатывать уже через неделю — повысить квалификацию в профессиях салона красоты — получить сертификат о прохождении курса — заняться саморазвитием, выборочно ходить на самые нужные тренинги и лекции — посещать интересные разовые мероприятия и сделать свой досуг полезным и познавательным — обрести множество новых знакомых и единомышленников Только лучшие педагоги, спикеры и коучи! Они готовы делиться с Вами своим профессионализмом, помогать при практике и тренировке.

Актуальны следующие мастер-классы:

Мастер класс по сногсшибательному макияжу от неповторимой Валерии Шиловской длительность 3-4 часа стоимость 1000рублей

В программе:

-разбор твоей косметики и инструментов -подбор того, что подходит именно твоей коже -индивидуальный подбор стиля

Запись по номеру: 89206467946 или 466085

КУРС « ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА » Учебный план 1. Введение. 2. История массажа. 3. Анатомия и физиология человека. 4. Физиологическое действие массажа на организм человека. 5. Системы и классификация массажа. 5.1. По методу: классический, сегментарно-рефлекторный, соединительно— тканный, периостальный, линейный, биоэнергетический, инструментальный, аппаратный. 5.2. По задачам: лечебный, спортивный, детский, оздоровительный (гигиенический), косметический 5.3. По системам: европейский, русский, восточный. 6. Показания и противопоказания к массажу. 7. Гигиенические основы проведения массажа. 7.1. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места массажиста. 7.2. Требования к массажисту. 7.3. Требования к пациенту. 7.4. Требования к курсу массажа. 7.5. Требования к отдельному сеансу массажа. 8. Приемы классического массажа. Поглаживание. Растирание. Разминание. Выжимание. Ударные приемы. Сотрясающие приемы. Вибрационные приемы. 9. Техника и методика массажа отдельных частей тела человека. 9.1. Массаж спины и поясничной области. 9.2. Массаж спины и голени (задняя поверхность). 9.3. Массаж бедра (задняя поверхность) и ягодичной области. 9.4. Массаж голеностопного сустава и голени (передняя поверхность). 9.5. Массаж коленного сустава. 9.6. Массаж бедра и тазобедренного сустава. 9.7. Массаж передней брюшной стенки. 9.8. Массаж грудной клетки. 9.9. Массаж кисти, предплечья и локтевого сустава. 9.10. Массаж плеча, плечевого сустава и надплечья. 9.11. Массаж шейно-воротниковой зоны. 9.12. Массаж головы и шейного отдела. 9.13. Общий массаж. 10. Особенности массажа детей грудного возраста. 11. Обзор различных видов массажа, техникам которых Вы можете обучиться в нашем центре и применять в качестве восстановительных процедур при различных заболеваниях: релаксационный, лимфодренаж, stoun-массаж (массаж камнями), SPA-массаж, массаж живота, баночный, медовый, рефлекторный, точечный, антицеллюлитный массаж, ЛФК. Практическое освоение этих техник, является повышением квалификации и осваивается после прохождения курса «Классический массаж».

Запись на обучение по телефону: 466-085 Адрес: г. Кострома, ул. Галичская — 47а Курс: «Ораторское мастерство»

Устройство на работу, деловые встречи, отдых с друзьями и совместные праздники, отношения в семье — всё это требует определенных коммуникативных навыков и ораторского мастерства. В любой профессиональной сфере нужно уметь подать себя: продажи, менеджмент, маркетинг, реклама, пиар без успешных публичных выступлений немыслимы. Научитесь использовать силу речи в своих целях с авторским курсом Татьяны Ртовой

Цели курса:

• стать интересным собеседником, душой компании; • научиться говорить проникновенные речи; • перестать нервничать перед публичным выступлением; • уметь правильно реагировать в стрессовых ситуациях; • начать управлять вниманием аудитории; • стать лидером.

Запись на обучение по телефону: 466-085 Адрес: г. Кострома, ул. Галичская — 47а Курс: Оформление бровей и окрашивание ресниц 15 часов в течении недели. Теория и отработка на моделях. Выдача сертификата на право предоставления услуги. Уже через неделю Вы сможете зарабатывать новой профессией!

Программа курса: 1. Обзор материалов. 2. Особенности кожи и выбор материалов для окрашивания. 3. Геометрия по типу лица. 4. рекомендации клиентам по уходу за бровями и ресницами. 5. отработка на моделях. Запись на обучение по телефону: 466-085 Адрес: г. Кострома, ул. Галичская — 47а