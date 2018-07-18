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Объявлен актерский состав нового проекта Райана Мерфи для Netflix
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Объявлен актерский состав нового проекта Райана Мерфи для Netflix 

Fancy Journal 46 минут назад
Фото: Fancy Journal
Стало известно, каких актеров Райан Мерфи, автор «Американской истории ужасов» и «Позы», предпочел для своего нового комедийного сериала «The Politician».
Как сообщает Variety, главную роль в сериале исполнит бродвейский актер и лауреат премии «Тони» Бен Платт, известный по музыкальному фильму «Идеальный голос». Также в актерский состав вошли Зои Дойч («За пропастью во ржи», «Горе-творец»), Люси Бойнтон («Синг Стрит») и Лора Дрейфус («Лузеры»). Кроме того, в некоторых эпизодах могут появиться Барбара Стрейзанд и Гвинет Пэлтроу.
Сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступит сам Мерфи. Сериал будет сниматься для стримингового сервиса Netflix. На данный момент «The Politician» рассчитан на два сезона.
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