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Сенатор: продление льготных энерготарифов в ДФО повысит инвестпривлекательность региона
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Сенатор: продление льготных энерготарифов в ДФО повысит инвестпривлекательность региона 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 18 июля. Продление периода льготных субсидируемых тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке положительно скажется на развитии бизнеса и поднимет инвестиционную привлекательность региона. Такое мнение в разговоре с корр. ТАСС высказал председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.
Ранее депутат от Якутии Федот Тумусов внес в Госдуму законопроект с предложением продлить на 10 лет — до 2030 года — выравнивание тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня.
"Во-первых, сниженный тариф позволяет более эффективно организовывать производство и достигать низкой себестоимости. Во-вторых, он полезен малому и среднему бизнесу, который становиться рентабельным. Их услуги и товары становятся доступными для населения. Это в целом выгодно для производителей и бизнеса, а также повышает инвестиционную привлекательность региона", — сказал Мельниченко.
Он отметил, что такое решение неоднократно было поддержано экспертами на выездных совещаниях комитета Совета Федерации в регионах.
С 1 января 2017 года по 1 января 2020 года для Дальнего Востока введен механизм выравнивания энерготарифов для пяти изолированных от единого российского энергорынка регионов — Чукотки, Камчатки, Якутии, Магаданской и Сахалинской областей — произведен перерасчет тарифов на электрическую энергию. Выравнивание тарифов до среднероссийского уровня позволило этим регионам сэкономить 6,6 млрд бюджетных рублей в 2017 году.
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