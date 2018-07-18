Сенатор: продление льготных энерготарифов в ДФО повысит инвестпривлекательность региона

ТАСС , 18 июля. Продление периода льготных субсидируемых тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке положительно скажется на развитии бизнеса и поднимет инвестиционную привлекательность региона. Такое мнение в разговоре с корр. ТАСС высказал председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко

Ранее депутат от Якутии Федот Тумусов внес в Госдуму законопроект с предложением продлить на 10 лет — до 2030 года — выравнивание тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня.

"Во-первых, сниженный тариф позволяет более эффективно организовывать производство и достигать низкой себестоимости. Во-вторых, он полезен малому и среднему бизнесу, который становиться рентабельным. Их услуги и товары становятся доступными для населения. Это в целом выгодно для производителей и бизнеса, а также повышает инвестиционную привлекательность региона", — сказал Мельниченко.

Он отметил, что такое решение неоднократно было поддержано экспертами на выездных совещаниях комитета Совета Федерации в регионах.

С 1 января 2017 года по 1 января 2020 года для Дальнего Востока введен механизм выравнивания энерготарифов для пяти изолированных от единого российского энергорынка регионов — Чукотки, Камчатки, Якутии, Магаданской и Сахалинской областей — произведен перерасчет тарифов на электрическую энергию. Выравнивание тарифов до среднероссийского уровня позволило этим регионам сэкономить 6,6 млрд бюджетных рублей в 2017 году.