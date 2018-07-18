Потребители энергии выступают против продления субсидирования энерготарифов ДФО

МОСКВА , 18 июл — ПРАЙМ. Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» считает, что продолжать субсидировать энерготарифы Дальнего Востока бессмысленно и необходимо использовать иные формы поддержки развития экономики дальневосточных регионов, сообщил РИА Новости заместитель директора ассоциации Валерий Дзюбенко.

"Продолжать субсидировать тарифы ДФО для финансирования бюджетных обязательств в отсутствие результатов по улучшению инвестклимата бессмысленно, необходимо использовать иные, адресные формы поддержки развития экономики дальневосточных регионов", — заявил Дзюбенко.

Ранее, 17 июля, депутат Госдумы от Якутии Федор Тумусов внес в нижнюю палату парламента законопроект о том, чтобы продлить на десять лет, до 2030 года, выравнивание тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке со среднероссийским уровнем.

Потребители отмечают, что режим субсидирования тарифов запрашивался властями регионов Дальнего Востока для улучшения инвестклимата и развития промышленности. «Но вместо этого, как следует из пояснительной записки к законопроекту, средства потребителей направляются преимущественно на финансирование зарплат бюджетников и иные бюджетные обязательства, никак не связанные с улучшением инвестклимата, другими словами, попросту „разбазариваются“, — говорит Дзюбенко.

С 2017 года действуют изменения в закон „Об электроэнергетике“, позволяющие снизить тарифы на электроэнергию до среднероссийского уровня для потребителей, кроме населения, в части дальневосточных регионов за счет надбавки в цене на мощность электростанций для потребителей европейской части России , Урала и Сибири. Этот механизм действует до 1 января 2020 года.

Согласно законопроекту, срок действия механизма предлагается продлить до 1 января 2030 года. Как говорится в пояснительной записке к проекту, с 1 января 2019 года планируется присоединение центральной и западной частей Якутии к объединенным энергосистемам Востока и Сибири и выход Якутии на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ), „что понесет существенные последствия для тарифного регулирования“.