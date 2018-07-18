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Минтранс Карелии рассказал, как идет ремонт дороги Петрозаводск-Ошта
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Минтранс Карелии рассказал, как идет ремонт дороги Петрозаводск-Ошта 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Дорожники должны завершить работы к 31 июля.
Фрезерование асфальтобетонного покрытия на дороге Петрозаводск-Ошта выполнено в полном объеме на площади 67 624 кв.м., сообщили в республиканском Минтрансе. Также завершено устройство выравнивающего слоя. Работы по устройству верхнего слоя покрытия выполнены на 87% (58 352 кв.м.).
Отмечается, что в связи с увеличением стоимости контракта на 10% увеличен объем работ, в рамках которых производится ремонт съездов в деревню Ужесельга и увеличена общая длина участков ремонта дороги Петрозаводск — Ошта.
К работам дорожники приступили в начале июня и должны их завершить их 31 июля. Ремонт производится выборочными участками с 8 по 55 км общей протяженностью 9,5 км. Стоимость работ — 76,5 млн рублей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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