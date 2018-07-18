Минтранс Карелии рассказал, как идет ремонт дороги Петрозаводск-Ошта

Дорожники должны завершить работы к 31 июля.

Фрезерование асфальтобетонного покрытия на дороге Петрозаводск-Ошта выполнено в полном объеме на площади 67 624 кв.м., сообщили в республиканском Минтрансе . Также завершено устройство выравнивающего слоя. Работы по устройству верхнего слоя покрытия выполнены на 87% (58 352 кв.м.).

Отмечается, что в связи с увеличением стоимости контракта на 10% увеличен объем работ, в рамках которых производится ремонт съездов в деревню Ужесельга и увеличена общая длина участков ремонта дороги Петрозаводск — Ошта.

К работам дорожники приступили в начале июня и должны их завершить их 31 июля. Ремонт производится выборочными участками с 8 по 55 км общей протяженностью 9,5 км. Стоимость работ — 76,5 млн рублей.