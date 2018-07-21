В эти выходные на улице Куйбышева будут играть джаз и танцевать латину

Для жителей и гостей города с 15:00 до 19:00 около Самарской публичной библиотеки будут звучать джаз, эстрадные композиции и классические музыкальные произведения, исполненные на новом расписанном пианино. Инструмент превратили в арт-объект художники из арт-группы «Aksometry LAB» — авторы матрешек в стиле ЧМ-2018 на набережной Самары

На пересечении ул. Куйбышева с Некрасовской и Ленинградской организуют две танцевальные площадки от студии танцев «Dance&live». Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по латиноамериканским танцам, получить заряд бодрости и хорошего настроения. Здесь же можно будет увидеть шоу «Бразильские барабаны». Начало вечерней программы в выходные дни в 19:00.