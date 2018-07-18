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Самарских танцоров, художников и музыкантов приглашают поучаствовать в арт-проектах на Куйбышева
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Самарских танцоров, художников и музыкантов приглашают поучаствовать в арт-проектах на Куйбышева 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Центр города станет местом сбора художников и музыкантов
Сотрудники самарского департамента культуры и молодежной политики ищут таланты. Они приглашают местных танцоров, художников и музыкантов для участия в развлекательных номерах по выходным на пешеходной улице Куйбышева.
— Сейчас мы вместе с творческой молодежью готовим интересные программы и ждем ваших предложений, — сообщили в департаменте культуры и молодежной политики города.
Улицу Куйбышева сделали пешеходной на время чемпионата мира по футболу. Инициатором того, чтобы она таковой и осталась, стал местный житель. «Референдум» по этому вопросу развернулся в твиттере. Хватило 1000 репостов для того, чтобы идею поддержал глава региона Дмитрий Азаров, а глава Самары дала официальное распоряжение. Кто поддерживает, а кто выступает против решения властей, читайте в обзоре 63.ru.
В целях безопасности пешеходов на улице Куйбышева с субботы, 21 июля, до 2 сентября перекроют участок от Венцека до Красноармейской. Транспорт будет ходить в объезд.
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Комментарии  Ещё 7 источников 
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