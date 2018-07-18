Самарских танцоров, художников и музыкантов приглашают поучаствовать в арт-проектах на Куйбышева

Центр города станет местом сбора художников и музыкантов

Сотрудники самарского департамента культуры и молодежной политики ищут таланты. Они приглашают местных танцоров, художников и музыкантов для участия в развлекательных номерах по выходным на пешеходной улице Куйбышева.

— Сейчас мы вместе с творческой молодежью готовим интересные программы и ждем ваших предложений, — сообщили в департаменте культуры и молодежной политики города.

Улицу Куйбышева сделали пешеходной на время чемпионата мира по футболу. Инициатором того, чтобы она таковой и осталась, стал местный житель. «Референдум» по этому вопросу развернулся в твиттере. Хватило 1000 репостов для того, чтобы идею поддержал глава региона Дмитрий Азаров , а глава Самары дала официальное распоряжение. Кто поддерживает, а кто выступает против решения властей, читайте в обзоре 63.ru.

В целях безопасности пешеходов на улице Куйбышева с субботы, 21 июля, до 2 сентября перекроют участок от Венцека до Красноармейской. Транспорт будет ходить в объезд.