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Проезд запрещен — будет праздник! Улица Куйбышева стала пешеходной на выходные
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Проезд запрещен — будет праздник! Улица Куйбышева стала пешеходной на выходные 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Улицу Куйбышева отвели под развлечения
В субботу, 21 июля, улица Куйбышева в Самаре вновь стала пешеходной. Для проезда машин закрыли участок от площади Революции до Красноармейской. Ограничение будет действовать и в воскресенье, 22 июля.
Городские власти подготовили развлекательную программу для горожан.
— С 15:00 до 19:00 около Самарской публичной библиотеки (улица Куйбышева, 95) будет звучать джаз, эстрадные композиции и классические музыкальные произведения, исполненные на новом расписанном пианино. Инструмент в арт-объект превратили художники из группы Aksometry LAB — авторы знаменитых матрешек в стиле чемпионата мира по футболу на набережной Волги, — рассказали в администрации города.
Вот так раскрасили художники фортепьяно
На пересечении Куйбышева с Некрасовской иЛенинградской организуют две площадки от студии Dance&live. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по латино-американским танцам.
— Еще можно увидеть шоу «Бразильские барабаны». Начало вечерней программы в выходные дни — в 19:00, — сообщили в мэрии.
Улицу Куйбышева сделали пешеходной на время чемпионата мира по футболу. Инициатором того, чтобы она таковой и осталась, стал местный житель. «Референдум» по этому вопросу развернулся в твиттере. Хватило 1000 репостов для того, чтобы идею поддержал глава региона Дмитрий Азаров, а глава Самары дала официальное распоряжение. Кто поддерживает, а кто выступает против решения властей, читайте в обзоре 63.ru.
Эксперимент властей продлится до 2 сентября. По словам главы города Елены Лапушкиной, окончательное решение о том, делать ли улицу Куйбышева пешеходной по выходным, останется за жителями города.
Тем, кто отправится в центр города в выходные, нужно помнить, что из-за ограничения движения на Куйбышева изменили маршруты автобусов № 24, 37, 46, 47, 61, 92, 247, 261, 295, 297. Они будут ехать в объезд.
Троллейбусы № 6 будет ходить только до площади Революции. Работу троллейбусного маршрута № 16 приостановят.
63.ru: последние новости
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