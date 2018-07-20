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Лапушкина: «Окончательное решение о „пешеходности“ улицы Куйбышева останется за самарцами»
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Лапушкина: «Окончательное решение о „пешеходности“ улицы Куйбышева останется за самарцами» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В выходные автомобилистам придется искать пути объезда
В эти выходные на улицу Куйбышева вновь выйдут горожане. Власти Самары приняли решение освободить улицу от автомобилей по выходным дням вплоть до начала осени.
— Эксперимент продлится до 3 сентября. Окончательное решение о «пешеходности» улицы Куйбышева примут сами жители, — заявила в твиттере мэр Самары Елена Лапушкина.
Улицу Куйбышева сделали прогулочной на время чемпионата мира по футболу. Инициатором того, чтобы она таковой и осталась, стал местный житель. «Референдум» по этому вопросу развернулся в твиттере. Хватило 1000 репостов для того, чтобы идею поддержал глава региона Дмитрий Азаров, а глава Самары дала официальное распоряжение.
Сейчас в городе готовят развлекательную программу для гостей и жителей Самары. Творческие мероприятия будут проходить по выходным.
В целях безопасности пешеходов на улице Куйбышева с 21 июля до 2 сентября на выходные будут перекрывать участок от Венцека до Красноармейской. Транспорт будет ходить в объезд.
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