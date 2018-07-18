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В «Домодедово» установили 300 цифровых экранов для видеорекламы
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В «Домодедово» установили 300 цифровых экранов для видеорекламы 

Sostav.ru 49 минут назад
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
Московский аэропорт «Домодедово» перешёл на новые технологии размещения рекламы на территории аэровокзального комплекса и запустил более 300 экранов для видеорекламы в пассажирском терминале.
В терминале появились 260 цифровых носителей, а в новой галерее международных вылетов планируется установить ещё 70 новых экранов. Флагманом программы по расширению рекламных возможностей аэропорта стал фриз размером 68×2 м. Он установлен в самом центре аэровокзала, что гарантирует максимально широкий охват аудитории. Запуск фриза — первый шаг масштабной программы по внедрению в аэровокзале современных и технологичных форматов рекламы: LED-конструкций, ЖК-панелей, тотемов и видеостен.
«Аэропорт внедряет цифровой формат носителей в рамках новой рекламной концепции. Она разработана c учетом последних тенденций рынка. Применение таких технологий предполагает максимальный охват аудитории — свыше 4,3 млн человек в месяц. Это повышает качество коммуникации и увеличивает эффективность распространения информации», — рассказала Елена Пинтелеева, директор по развитию «ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН СЭЙЛЗ».
Год назад «Домодедово» перешел на централизацию продаж рекламы в терминале. Партнером стала российская компания ООО «Медиаполе», с которой заключен долгосрочный контракт. В планах компании реализовать все совместные технические задумки, используя планировочные инструменты, такие как счетчики потоков, таргетирование рекламного сообщения на нужный рекламодателю профиль аудитории, а также системы управления цифровым контентом.
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