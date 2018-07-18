Sky: певец Клифф Ричард выиграл суд у Би-би-си по делу о неприкосновенности личной жизни

ЛОНДОН, 18 июля. / ТАСС /. Телерадиовещательная корпорация Би-би-си обязана выплатить компенсацию знаменитому британскому певцу Клиффу Ричарду за то, что в погоне за сенсационностью вторглась в его личную жизнь путем организации трансляции полицейского рейда в его дом при расследовании дела о растлении подростка. Об этом информировал в эфире телеканал Sky News

Высокий суд Лондона в среду постановил, что сумма выплат 77-летнему певцу со стороны телерадиовещательной корпорации составит £210 тыс. (около $280 тыс.). Суд также наделил Ричарда правом на получение дополнительных компенсационных сумм за нанесенный ему моральных ущерб на последующих судебных заседаниях.

В 2014 году Би-би-си подготовила телесюжет об обыске, который осуществила полиция в пентхаусе Ричарда в престижном жилом комплексе Charters Development, расположенном к юго-западу от Лондона на территории графства Беркшир. Съемки полицейского рейда Би-би-си вела с вертолета.

Но история с обвинением исполнителя в сексуальном насилии по отношению к подростку, якобы совершенном в 1980-х годах, не возымела особого продолжения: королевская прокуратура довольно скоро закрыла дело против Ричарда за отсутствием доказательств его вины. Однако пережить данную историю певцу оказалось непросто: после рейда Ричард перестал бывать в своем пентхаусе и в итоге вынужден был его продать.