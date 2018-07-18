Губернатор Ростовской области обсудил с министром сельского хозяйства развитие сферы

В частности в ходе встречи поднимался вопрос расширения государственной поддержки экспортоориентированного производства сельхозпродукции. Василий Голубев предложил дополнить перечень разрешенных к закупке сельскохозяйственных культур зерном кукурузы и маслосеменами подсолнечника, выращенными на территории страны, для последующей переработки. По словам донского губернатора, эта продукция обладает высоким экспортным потенциалом. По данным правительства Ростовской области, в регионе каждый год производится более 600 тыс. т растительного нерафинированного масла. В частности, по итогам прошлого года его экспорт составил 767,2 млн долларов США.

Помимо этого, Василий Голубев и Дмитрий Патрушев в ходе рабочей встречи обсудили возможность появления субсидий на поддержку производственной деятельности государственным научным и образовательным организациям.