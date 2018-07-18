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Больных разделили 

Все новости Новосибирской области 48 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Новое подразделение позволит ограничить контакт мам и малышей с другими пациентами поликлиники, сообщили в областном минздраве. Инфицированные женщины живут обычной городской жизнью: работают, путешествуют и создают семьи. На сегодняшний день в Новосибирской области зарегистрировано 360 детей с вирусом иммунодефицита и столько же беременных. Отдельное подразделение в инфекционной больнице упростит этапы обращения к врачу — есть своя регистратура, комната ожидания, гардероб и колясочная. — Доступность и качество медицинской помощи — это еще один шаг в данном направлении. За два года мы перевели всю службу сюда с левого берега, серьезно улучшили отдельное пребывание пациентов, разделяем потоки взрослых и детей, — говорит заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов. Больные инфекционными заболеваниями, туберкулезом и СПИДом приходили в поликлинику одновременно. Такой контакт мог повлиять на здоровье. Врачи обсудили с пациентками проект разграничения отделений, и те поддержали иници­ативу. — У нас существуют потоки взрослых пациентов и детей. Естественно, что дети и беременные шли без очереди. Не всегда это принимается другими людьми нормально, не всегда удается это скорректировать психоэмоционально, — объясняет врач-инфекционист Центра СПИД Арина Бечикова. Печатается с сокращениями. Полный текст статьи читайте здесь.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 29 от 18 июля 2018 года
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