Жизнь без хлора: Мариуполь останется без воды уже летом

Об этом сообщает интернет-издание 0629.com.ua.

Мариупольское РПУ КП «Компания „Вода Донбасса“ сообщает, что запасов жидкого хлора достаточно для того, чтобы в течение трёх недель обеспечивать обеззараживание питьевой воды без изменения технологического процесса.

В дальнейшем руководство предприятия будет заниматься поиском альтернатив поставки жидкого хлора у других производителей.

Мариупольский горводоканал, в свою очередь, использует жидкий хлор только для обработки сточных вод на станции биологической очистки непосредственно перед выпуском в море.

»Такого хлора у нас осталось до 30 июля. Но мы на сегодняшний день заключили договор с поставщиком, у которого хлор был в остатке, и в скором времени ожидаем, что он к нам прибудет», — отметил главный инженер предприятия Горводоканал Сергей Коваль

Как таковой хлор Говодоканал для очистки воды не использует, а производит доочистку с помощью гипохлорида натрия, который у предприятия имеется в достатке.

Сложная ситуация с наличием в городах Украины хлора сложилась в связи с остановкой на ремонт фактически единственного монополиста в данной сфере предприятия «ДнепрАзот».

Закрывшись на ремонт еще несколько месяцев назад, предприятие так и не возобновило производство. Как отметила в эфире «Громадского радио» вице-президент Украинской ассоциации водоканалов Ольга Бабий, руководство «ДнепрАзот» объясняет это так: цена газа подорожала, для производства удобрений газ стал очень дорогой, а «ДнепрАзот» — это та компания, которая производила и удобрения, и соляную кислоту, и хлор, поэтому они остановили производство, поскольку основной их продукт — это удобрения.

«Теперь все производственные и административные расходы им придется положить на производство хлора. Соответственно, из-за этого хлор должен подорожать в три раза. Если среднерыночная цена одной тонны жидкого хлора была 17-20 тысяч гривен, то сейчас она будет идти в разрезе от 42 до 56 000 гривен в зависимости от логистики. «ДнепрАзот» обратился в Антимонопольный комитет с просьбой предоставить ему разрешение на такую ​​цену, но в связи с тем, что он не являются признанным монополистом де-юре (но де-факто являются), это не так просто. Антимонопольный комитет должен рассмотреть заявление «ДнепрАзот» и дать заключение. Будет оно положительным или отрицательным, мы пока не знаем», — рассказала Ольга Бабий.

Относительно самого хлора специалист отметила, что он является таким специализированным веществом, которое добавляется в воду из любых источников, и дезинфицирует ее, то есть убивает все бактерии, которые являются вредными для жизни и здоровья людей. На водоканалах хлор применяется круглосуточно в технологии очистки воды. Когда вода проходит предварительную очистку, она находится 24 часа в фильтрах, то есть грязная вода находится в фильтре 24 часа. И если туда не добавить хлор, то там происходит большое размножение бактерий.