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Футуролог рассказал, кому роботы разрешать работать в будущем
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Футуролог рассказал, кому роботы разрешать работать в будущем 

Национальная Служба Новостей 46 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Профессор ВШЭ Андрей Коротаев рассказал НСН, каким профессиям не грозит лишение рабочих мест из-за развития ИИ.
По прогнозам исследовательской компании PwC, роботы и искусственный интеллект создадут столько же рабочих мест, сколько займут, пишет Business Insider. Ожидается, что в Великобритании к 2037 году исчезнет 7 миллионов рабочих мест, но появится 7,2 миллиона новых постов.
Исследователи предсказывают, что искусственный интеллект заменит людей на почти 40 процентах рабочих мест в транспортной сфере и 30 процентах в промышленности. Однако в других областях развитие технологий прибавит намного больше рабочих мест, чем уберет.
В эфире НСН профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев рассказал, в каких сферах искусственный интеллект не только не сможет заменить человека, но и создаст его большую востребованность.
Футуролог: Тотальная роботизация миру не грозит «Роботы вместе с когнитивными технологиями могут в ближайшее время, по крайней мере, в развитых странах, ликвидировать какие-то профессии, типа фрезеровщика. На очереди водители, ведь искусственный интеллект, управляющий автомобилем, это уже реальная конкуренция. Последние несколько десятков лет вытесняется, прежде всего, сфера услуг, но в плане отношений между людьми, где требуется эмоциональность, там робот заменить человека все-таки не может. Плюс какие-то новые рабочие места связанные с развитием новых технологий. Развитие робототехники будет создавать новые рабочие места в плане обслуживания, технического сопровождения использования роботов и так далее», — сказал Коротаев. Профессор ВШЭ добавил, что в ближайшие 20-30 лет можно ожидать стремительного развития медицинских технологий, но тем не менее, продолжат появляться рабочие места в сфере здравоохранения. Тем временем роботы уже начали забирать не только рабочие места, но и привычные россиянам роли на торжествах. Так свидетелем на московской свадьбе стал андроид, разработанный отечественным робототехником.
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