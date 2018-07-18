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Искупаться рядом с домом: ТОП-5 аквапарков недалеко от ЖК
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Искупаться рядом с домом: ТОП-5 аквапарков недалеко от ЖК 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Вести.Ru
Известно, что в Москве довольно много красивых парков, скверов. А вот с пляжами дела обстоят куда сложнее — все-таки, мегаполис.
Тем не менее, можно найти хороший пляж рядом с некоторыми жилыми комплексами, также можно пойти в неплохой аквапарк. Эксперты «НДВ-супермаркет недвижимости» составили рейтинг аквапарков, которые расположены рядом с ЖК.
№1 рейтинга — «Ква-ква парк»
Данный аквапарк расположен на севере столицы, рядом с ЖК «Мытищи Lite». Здесь есть и разнообразные аттракционы, и сауны, и санариум, и детский городок, и пляжный бар. Подходит для семейного отдыха в жаркие дни.
№2 рейтинга — ЮНА Aqua Life
Этот аквапарк находится на севере Москвы, на берегу Клязьминского водохранилища рядом с комплексом апартаментов Nord. Здесь можно не только хорошо провести время, но и взять уроки серфинга на искусственной волне. Также можно поиграть в футбол или волейбол.
№3 рейтинга — «Карибия»
Аквапарк расположен на востоке Москвы недалеко от строящегося комплекса Perov Sky. Изюминка этого места — ночные пляжные вечеринки и чистая вода, в которой можно купаться без всяких опасений.
№4 рейтинга — «Фэнтази Парк»
Данный аквапарк также находится в восточной части города, недалеко от ЖК «Домашний». На его территории работают четыре водные горки, бассейн с искусственной волной, тихая «река» для спокойного плавания и различные аттракционы для детей.
№5 рейтинга — «Мореон»
Этот аквапарк расположен на юге Москвы, примерно в 15 минутах езды от ЖК «Новое Бутово». Здесь имеются сразу экстремальных горок, бассейн с морскими волнами, тихая лагуна и детский городок.
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