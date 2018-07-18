Искупаться рядом с домом: ТОП-5 аквапарков недалеко от ЖК

Известно, что в Москве довольно много красивых парков, скверов. А вот с пляжами дела обстоят куда сложнее — все-таки, мегаполис.

Тем не менее, можно найти хороший пляж рядом с некоторыми жилыми комплексами, также можно пойти в неплохой аквапарк. Эксперты «НДВ-супермаркет недвижимости» составили рейтинг аквапарков, которые расположены рядом с ЖК.

№1 рейтинга — «Ква-ква парк»

Данный аквапарк расположен на севере столицы, рядом с ЖК «Мытищи Lite». Здесь есть и разнообразные аттракционы, и сауны, и санариум, и детский городок, и пляжный бар. Подходит для семейного отдыха в жаркие дни.

№2 рейтинга — ЮНА Aqua Life

Этот аквапарк находится на севере Москвы, на берегу Клязьминского водохранилища рядом с комплексом апартаментов Nord. Здесь можно не только хорошо провести время, но и взять уроки серфинга на искусственной волне. Также можно поиграть в футбол или волейбол.

№3 рейтинга — «Карибия»

Аквапарк расположен на востоке Москвы недалеко от строящегося комплекса Perov Sky. Изюминка этого места — ночные пляжные вечеринки и чистая вода, в которой можно купаться без всяких опасений.

№4 рейтинга — «Фэнтази Парк»

Данный аквапарк также находится в восточной части города, недалеко от ЖК «Домашний». На его территории работают четыре водные горки, бассейн с искусственной волной, тихая «река» для спокойного плавания и различные аттракционы для детей.

№5 рейтинга — «Мореон»

Этот аквапарк расположен на юге Москвы, примерно в 15 минутах езды от ЖК «Новое Бутово». Здесь имеются сразу экстремальных горок, бассейн с морскими волнами, тихая лагуна и детский городок.