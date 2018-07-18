Казачья партия поддержала повышение пенсионного возраста

Председатель казачьей партии Николай Константинов сообщил о поддержке пенсионной системы участниками фракции. Об этом сообщает пресс-служба партии.

По словам лидера фракции, повышение пенсионного возраста позволит увеличить размер госсодеражания пенсионеров. Сегодня на одного пенсионера в среднем приходится 2,3 человека в трудоспособном возрасте, тем временем доля пожилого населения будет только увеличиваться из-за высокого роста рождаемости во второй половине прошлого столетия. В конечном итоге мы можем прийти к тому, что трудоспособное население не сможет «прокормить» всех пенсионеров.

«Чтобы действующие пенсионеры получали достойные выплаты, должно увеличится количество источников их содержания. Кроме как повышением пенсионного возраста эту проблему не решить. Мы ради будущего наших детей готовы поработать подольше. Более того, некоторые казаки вообще заявили о готовности работать до смерти и высказывались за отмену пенсий», — сообщил Константинов.

Тем временем увеличение пенсионного возраста станет проблемой для молодого поколения, поскольку высвобождение рабочих мест может осуществляться с трудом. Представители партии сообщили, что необходимо позаботиться о дальнейшем трудоустройстве молодежи.

Председатель Казачьей партии напомнил, что кабинет министров размышляет над этим вопросом. Первый зампред Антон Силуанов уже озвучил инфраструктурные задачи, под которые предлагается незначительное увеличение НДС.

«Думаю, что и Фонд национального благосостояния мог бы стать опорой для реализации такой комплексной масштабной совместной работы общества и государства», — заявил Константинов.

Лидер партии уверен, что повышение пенсионного возраста в комплексе с выше обозначенными задачами являются неизбежными назревшими мерами. По словам Константинова, в настоящий момент населению необходимо поддержать правительство в решении общегосударственной стратегической задачи развития.

Напомним, согласно нововведениям, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года.

Фото: пресс-служба партии