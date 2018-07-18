В Тверской области парни напали на женщину-почтальона, которая ехала на велосипеде и везла пенсии в деревни

Следователи СУ СК завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Тверской области , 15 и 18 лет. Они обвиняются в совершении преступления «Покушение на грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору».

17 апреля этого года обвиняемые выбежали на дорогу между деревнями Дмитровка и Туево Тверской области, где в этот момент на велосипеде проезжала почтальон. Они, угрожая женщине, попытались похитить у нее сумку с денежными средствами, предназначенными для выплаты пенсий. Однако почтальон смогла оказать парням сопротивление.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.