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В Тверской области парни напали на женщину-почтальона, которая ехала на велосипеде и везла пенсии в деревни
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В Тверской области парни напали на женщину-почтальона, которая ехала на велосипеде и везла пенсии в деревни 

tvernews.ru 48 минут назад
Фото: tvernews.ru
Следователи СУ СК завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Тверской области, 15 и 18 лет. Они обвиняются в совершении преступления «Покушение на грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору».
17 апреля этого года обвиняемые выбежали на дорогу между деревнями Дмитровка и Туево Тверской области, где в этот момент на велосипеде проезжала почтальон. Они, угрожая женщине, попытались похитить у нее сумку с денежными средствами, предназначенными для выплаты пенсий. Однако почтальон смогла оказать парням сопротивление.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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