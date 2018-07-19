В Алтайском крае откроют прямую линию по льготным лекарствам

Прямая линия по обеспечению льготников лекарствами будет работать в Алтайском крае с 20 июля.

Как сообщает Минздрав региона, в рамках прямой линии граждане могут задать вопросы относительного лекарственного обеспечения на 2019 год, узнать о преимуществах, о процедуре отказа или возобновления набора соцуслуг.

Звонки будут принимать по пятницам с 16:00 до 17:00. Телефон прямой линии: 62-33-37.

Отметим, что набор социальных услуг для льготников состоит из лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения, оплаты проезда в транспорте. Граждане могут как воспользоваться этим правом на льготы, так и отказаться от какой-то части. Свой выбор они должны сделать до 1 октября 2018 года.