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Отправленная на пенсию глава ВС Польши заявила, что вышла на работу
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Отправленная на пенсию глава ВС Польши заявила, что вышла на работу 

РИА Новости 55 минут назад
ВАРШАВА, 18 июл — РИА Новости. Отправленная на пенсию первый председатель Верховного суда Польши (глава суда — ред.) Малгожата Герсдорф появилась в здании суда и заявила, что вышла на работу, передает корреспондент РИА Новости.
В начале июля в Польше вступил в силу новый закон о Верховном суде, в соответствии с которым судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. Они могут подать прошение на имя президента и справку о здоровье, чтобы остаться на своем посту. Глава ВС Герсдорф отказалась подчиняться этому закону и заявила, что уходит в отпуск, но остается первым председателем суда. В то же время представители правящей партии неоднократно заявляли, что Герсдорф не находится в отпуске, так как уже не является судьей, а находится на пенсии.
"Я считаю, что являюсь первым председателем Верховного суда до 2020 года, и этого никто не изменит, потому что конституция является конституцией, поскольку конституционные нормы являются наиболее важными, и их нельзя изменить обычными законами", — заявила Герсдорф, прибыв в суд.
"Я не борюсь за свой интерес, за свое положение, за свой покой, потому что если бы я хотела иметь покой, давно бы ушла с этой должности. Я борюсь за государство, верховенство закона", — добавила она.
В свою очередь, пресс-секретарь Верховного суда Михал Ласковский заявил, что «первый председатель Верховного суда, профессор, доктор наук Малгожата Герсдорф прервала отпуск и вернулась к работе».
Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС: она представила законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС, констатирующий явную угрозу серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.
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