Минэкономразвития начало подготовку плана взаимодействия ведомств по развитию городов 

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Единый план взаимодействия для министерств, ведомств и регионов по решению задач развития городов появится в России. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Вадим Живулин, выступая в среду на Московском урбанистическом форуме.
"Мы сегодня начинаем работу над программой, которая бы объединяла целый ряд задач, которые так или иначе связаны с развитием городов, в большой программный документ. Мы бы хотели консолидировать усилия наших коллег из федеральных органов, институтов развития и посмотреть на города совершенно по-новому — не взглядом одного министерства, а комплексным, широким взглядом", — сказал он, выступая на стратегической сессии «Стандарт урбанизации. Контуры российской национальной городской политики».
Задача по координации появилась в ходе работы министерства над Стратегией пространственного развития, продолжил Живулин. «Мы решили выяснить, кто у нас отвечает за города в целом, и увидели, что так или иначе тема городской среды или развития городов присутствует в почти каждом федеральном министерстве, но никто ей комплексно не занимается, никто не „сводит картинку“, нет единого органа управления», — пояснил замминистра.
Программа взаимодействия по вопросу развития городов не будет носить статус национального проекта, пояснил замглавы Минэкономразвития. Она станет комплексным системным документом, который объединит мероприятия большинства ведомств, регионов и муниципалитетов. «Мы бы хотели, чтобы в ближайшем будущем такой документ стал комплексной движущей силой для реализации стратегии пространственного развития», — заключил выступление спикер форума.
Работу над Стратегией пространственного развития до 2025 года планируется завершить к концу 2018 года, сообщал премьер-министр Дмитрий Медведев на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018». По словам главы правительства, Стратегия призвана дать ответы на вопросы, каковы конкурентные преимущества и перспективные специализации каждого российского региона, как воплотить в жизнь потенциал каждой части страны и сделать его востребованным для бизнеса.