Минэкономразвития начало подготовку плана взаимодействия ведомств по развитию городов

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Единый план взаимодействия для министерств, ведомств и регионов по решению задач развития городов появится в России . Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Вадим Живулин, выступая в среду на Московском урбанистическом форуме.

"Мы сегодня начинаем работу над программой, которая бы объединяла целый ряд задач, которые так или иначе связаны с развитием городов, в большой программный документ. Мы бы хотели консолидировать усилия наших коллег из федеральных органов, институтов развития и посмотреть на города совершенно по-новому — не взглядом одного министерства, а комплексным, широким взглядом", — сказал он, выступая на стратегической сессии «Стандарт урбанизации. Контуры российской национальной городской политики».

Задача по координации появилась в ходе работы министерства над Стратегией пространственного развития, продолжил Живулин. «Мы решили выяснить, кто у нас отвечает за города в целом, и увидели, что так или иначе тема городской среды или развития городов присутствует в почти каждом федеральном министерстве, но никто ей комплексно не занимается, никто не „сводит картинку“, нет единого органа управления», — пояснил замминистра.

Программа взаимодействия по вопросу развития городов не будет носить статус национального проекта, пояснил замглавы Минэкономразвития . Она станет комплексным системным документом, который объединит мероприятия большинства ведомств, регионов и муниципалитетов. «Мы бы хотели, чтобы в ближайшем будущем такой документ стал комплексной движущей силой для реализации стратегии пространственного развития», — заключил выступление спикер форума.