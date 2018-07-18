Появился третий номер информационно-методического журнала «Про_ДОД»

Ресурсный научно-методический центр непрерывного образования «Воробьевы горы» выпустил свежий выпуск информационно-методического журнала «Про_ДОД» №3.

В рубрике «Интервью номера» материал с Алексеем Игоревичем Федосеевым, президентом Ассоциации технологических кружков и руководителем направления юниоров Союза «Молодые профессионалы» WorldSkills Junior Russia. Речь пошла о техническом творчестве, современном дополнительном образовании, кружковом движении, проекте WorldSkills Juniors и Digital Skills. В разделе «Территория образования» — Екатерининский парк, является самым посещаемым парком городской олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» в 2017-2018 годах. Были обсуждены проблемы освоения литературы детьми, также рассказали о новых приёмах изучения драматических произведений в старших классах по пьесе А. Грибоедова «Горе от ума».