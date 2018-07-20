Уральский автослесарь объяснил убийство 29-летней модели

Магнитогорске избрали меру пресечения для 24-летнего местного жителя, который убил молотком миссис Челябинской области из-за ее автомобиля.

Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска отправил в СИЗО на два месяца обвиняемого по делу об убийстве Ксении Туленковой-Мецгер, сообщает "Газета.ru"

Александр Магиленц, работавший автомехаником, встретился с девушкой вечером 16 июня в Кизильском районе под видом покупателя, заинтересовавшегося ее подержанной Skoda Octavia. Однако мужчине нечем было заплатить за машину, потому он схватил молоток и несколько раз ударил автомобилистку по голове. От нанесенных травм она скончалась на месте. Магиленц погрузил тело в пластиковый мешок и вывез за город.

Когда родные Ксении Мецгер забили тревогу и связались с молодым человеком, он заявил, что передал продавцу деньги за автомобиль, после чего женщина якобы села в такси и уехала. Эту же версию он повторил следователям.

Однако уже на следующий день слесаря вывели на чистую воду, отследив его телефон. Александр Магиленц признался в убийстве и рассказал, где спрятал тело.

По информации местных СМИ, в ходе судебного заседания мужчина объяснил, что на страшное убийство его толкнули долги по кредитам. Он намеревался продать «Шкоду» на запчасти и погасить задолженности. Магиленца отправили в СИЗО, ему грозит пожизненное заключение.

Журналисты разыскали знакомых молодого человека. По словам сторожа гаражного кооператива, который знал Александра три года, автослесарь был «адекватным парнем». «Курить — курил, но пьяным я его никогда не видел, — рассказал сторож. — Свою работу выполнял хорошо, от клиентов претензий не было. Что у него там заклинило, я не могу сказать».