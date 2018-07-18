Подозреваемый в убийстве Ксения Мецгер промышлял авторазбором и трудился в автосервисе

Убийство пропавшей 16 июля Ксения Мецгер потрясло жителей сразу двух регионов. Полицейским удалось оперативно задержать предполагаемого душегуба, им оказался житель Магнитогорска — 24-летний Александр. Как стало известно Ufa1, подозреваемый промышлял авторазбором и работал в автосервисе, об этом свидетельствуют и записи на его страничке в социальных сетях.

В убийстве подозревают молодого автомеханика

Стоит отметить, что и убийца жителя Стерлитамака — Максима Стародубова, точно также как и Александр пошел на убийство из-за автомобиля.

На странице подозреваемого в убийстве размещены объявления о продажи автомобиля

Пока силовики восстанавливают картину того дня по крупицам, сейчас уже выдвинута предварительная версия о том, как все случилось: парень нашёл девушку по объявлению о продаже машины в интернете и созвонился с ней. Сначала они встретились днём, чтобы обсудить детали продажи SKODA Octavia. Стороны договорились, что вечером женщина пригонит машину в бокс автосервиса. Что именно там произошло, пока точно неизвестно, но в какой-то момент подозреваемый схватил молоток и стал бить жертву по голове. Затем завернул тело в полиэтилен и вывез в пригород. А когда к нему пришли полицейские, то он рассказал, что сделка состоялась и Ксения уехала с деньгами на такси (белый универсал Nissan).

Девушка приехала с сыном к маме, чтобы продать автомобиль

Силовики, которые искали девушку, решили запеленговать мобильный молодой мамы и определить местонахождение абонента телефона. Тут сразу же вскрылось несоответствие — в указанное молодым человеком время он был не в Магнитогорске, а в Кизильском районе. Расколоть его для оперативников и следователей оказалось делом техники. В конце концов подозреваемый дал признательные показания и сообщил, куда вывез тело.

— Сейчас расследуется уголовное дело — «неправомерное завладение автомобилем» и «убийство». Допрос продолжается, в ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу, — заключил источник 74.ru.