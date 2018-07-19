На Урале арестовали обвиняемого в убийстве королевы красоты

Мужчине вменяется также разбой.

По версии следствия, вечером 16 июля 2018 года он под предлогом покупки автомобиля заманил потерпевшую в автосервис, где ударил молотком по голове. Затем обвиняемый вывез тело в безлюдное место. Автомобиль он планировал разобрать на запчасти и продать.

Об обнаружении в Магнитогорске мертвой модели Ксении Мецгер, попавшей в финал международного конкурса красоты Missis World Russia, сообщалось 17 июля. Ее ударили молотком по голове, а тело спрятали в лесу.