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На Урале арестовали обвиняемого в убийстве королевы красоты
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На Урале арестовали обвиняемого в убийстве королевы красоты 

Lenta.ru 2 часа назад
Суд арестовал на два месяца 24-летнему жителя Магнитогорска по подозрению в убийстве девушки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления СК по Челябинской области в четверг, 19 июля.
Мужчине вменяется также разбой.
По версии следствия, вечером 16 июля 2018 года он под предлогом покупки автомобиля заманил потерпевшую в автосервис, где ударил молотком по голове. Затем обвиняемый вывез тело в безлюдное место. Автомобиль он планировал разобрать на запчасти и продать.
Об обнаружении в Магнитогорске мертвой модели Ксении Мецгер, попавшей в финал международного конкурса красоты Missis World Russia, сообщалось 17 июля. Ее ударили молотком по голове, а тело спрятали в лесу.
29-летняя женщина три года назад вышла замуж и уехала с мужем и сыном в США. Она приехала в Челябинскую область к родителям, решила продать свою машину Skoda Octavia и пропала. Ее обнаружили через сутки.
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