«Единая Россия» определилась с кандидатом на пост губернатора Тюменской области

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Дмитрий Кобылкин вернется в Салехард, чтобы встретиться с журналистами

За пенсией в любое отделение. Место жительства теперь не препятствие

День рождения отметят более 23 тысяч человек. «РН-Пурнефтегаз» исполнилось 32 года