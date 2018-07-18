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«Единая Россия» определилась с кандидатом на пост губернатора Тюменской области
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«Единая Россия» определилась с кандидатом на пост губернатора Тюменской области 

ИА Север-Пресс 55 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
«Единая Россия» назвала своего кандидата для участия в выборах губернатора Тюменской области. Им стал, как и ожидалось, врио губернатора Александр Моор. Решение озвучено на партийной конференции в Тюмени.
Среди претендентов также были депутаты областной Думы Владимир Нефедьев и Фуат Сайфитдинов. Кандидатуру выбирали тайным голосованием. В итоге подавляющее большинство проголосовало за Моора.
Выборы губернатора Тюменской области пройдут 9 сентября. В них примут участие жители Тюменской области, Югры и Ямала.
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