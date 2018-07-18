«Единая Россия» определилась с кандидатом на пост губернатора Тюменской области 

«Единая Россия» назвала своего кандидата для участия в выборах губернатора Тюменской области. Им стал, как и ожидалось, врио губернатора Александр Моор. Решение озвучено на партийной конференции в Тюмени.
Среди претендентов также были депутаты областной Думы Владимир Нефедьев и Фуат Сайфитдинов. Кандидатуру выбирали тайным голосованием. В итоге подавляющее большинство проголосовало за Моора.
Выборы губернатора Тюменской области пройдут 9 сентября. В них примут участие жители Тюменской области, Югры и Ямала.