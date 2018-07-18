«Искусственные звезды» дали возможность получить чёткий снимок Нептуна

Новая техника не прекращает поражать своими возможностями. Так, благодаря уникальной оптике на телескопе VLT специалисты смогли получить первый невероятно чёткий снимок Нептуна.

Изображения этой тайной голубой планеты способны заворожить даже незаинтересованного в астрономии человека. В основу новой методики положено применение коррекции турбулентности в разных слоях атмосферы. В результате снимки выходят более чёткими и детализированными. Эксперты отмечают, что у новой оптики в видимом диапазоне длины волны чёткость выше, чем у известного Хабл.

По словам аналитиков, европейскому телескопу на этот раз удалось дойти до теоретического предела качества и оптического разрешения снимка. Это даёт возможность астрономам изучать небесные объекты, а также скопления звёзд и даже новые галактики с беспрецедентными подробностями, что позволит открыть многие тайны космического мира.

Стало известно о том, что методы работы оптики VLT будут использовать в рамках проекта по созданию самого крупного телескопа высотой в тридцать девять метров.