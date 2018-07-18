Доля Smart TV достигнет 70% от общего числа продаж телевизоров

Доля смарт-ТВ-устройств на рынке телевизоров выросла с 45% в 2015 году до 64% в 2017. В этом году она, по прогнозам, составит уже 70% продаж.

Рынок растет и в целом, этому способствует, в частности, падение цен на LCD-панели — их, по статистике IHS Markit, куплено в этом году уже 223 млн единиц, что на 3,5% больше, чем за прошлый год.

Старший аналитик IHS Markit Пол Ганьон комментирует:

«Рост этого рынка прогнозируется во всех регионах — в преддверии Олимпиады в Токио. Такие события, как Олимпиада или футбольный Чемпионат мира, вкупе с глобальной тенденцией перехода на стриминговые сервисы, работают на повышение продаж Smart TV устройств в последние годы и в обозримом будущем».

Аудитория действительно переходит на Smart TV, ведь стриминг остается самым доступным способом смотреть видео в UHD качестве для большинства пользователей, а цены на новейшие панели формата 4K падают. В некоторых странах вроде Бразилии Аргентины росту популярности Smart TV способствует поддержка подобных инноваций на государственном уровне.

Ганьон отмечает, что востребованность Smart TV будет расти также и благодаря развитию домашних голосовых помощников, таких как Amazon Alexa и Google Home. Качество 4K — это тоже фактор, благодаря которому Smart TV перспективнее, чем обычное и кабельное телевидение.

Большинство современных Smart TV устройств работает на платформе Android, особенно активно производят телепанели «на Андроиде» в Китае . эта же платформа обслуживает смарт-системы Google Home. Эксперты IHS Markit предсказывают уверенный рост популярности «Андроидов» вплоть до 2022 года. Главные конкуренты Android — альтернативные Smart TV платформы Tizen (Samsung) и WebOS (LG Electronics).

ИСТОЧНИК: Broadband TV News