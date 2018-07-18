Более 1,5 млрд рублей планируется вложить в водоснабжение в Автозаводском районе

Более 1,5 млрд рублей планируется вложить в развитие системы водоснабжения в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в течение 2019-2023 гг. Об этом сообщается в постановлении администрации Нижнего Новгорода.

Согласно документу, из них 1,1 млрд рублей требуется для проведения мероприятий в сфере питьевого водоснабжения. Работы по повышению надежности водоснабжения планируется провести по улице Героя Шитникова, Окской Гавани и проспекте Ленина.

Источником финансирования инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу, утвержденному постановлением Региональной службы по тарифам, является ООО «Заводские сети» (собственные средства).