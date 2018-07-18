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Работники животноводства прошли курс переподготовки в ветакадемии в Кузьминках
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Работники животноводства прошли курс переподготовки в ветакадемии в Кузьминках 

Управа района Кузьминки 59 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
В рамках реализации совместного образовательного проекта Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников животноводства и ветеринарии ФГБОУ ВО МГАВМиБ — МВА имени К. И. Скрябина и ООО «Интервет», входящего в группу компаний MSD Animal Health, 20 главных ветеринарных врачей крупнейших птицеводческих хозяйств России прошли повышение квалификации по программе «Современные технологии производства и методы профилактики болезней в промышленном птицеводстве». Перед слушателями с лекциями выступили ведущие зарубежные и российские ученые в отрасли птицеводства. (ис)
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