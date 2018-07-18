Работники животноводства прошли курс переподготовки в ветакадемии в Кузьминках 

В рамках реализации совместного образовательного проекта Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников животноводства и ветеринарии ФГБОУ ВО МГАВМиБ — МВА имени К. И. Скрябина и ООО «Интервет», входящего в группу компаний MSD Animal Health, 20 главных ветеринарных врачей крупнейших птицеводческих хозяйств России прошли повышение квалификации по программе «Современные технологии производства и методы профилактики болезней в промышленном птицеводстве». Перед слушателями с лекциями выступили ведущие зарубежные и российские ученые в отрасли птицеводства. (ис)