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В Тверской области завели дело о хранении останков фронтовиков в неприспособленном ангаре
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В Тверской области завели дело о хранении останков фронтовиков в неприспособленном ангаре 

ТАСС 1 час назад
Фото: Тверская неделя
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту хранения сотрудниками администрации сельского поселения в Тверской области останков участников Великой Отечественной войны, найденных поисковиками, в мешке в не приспособленном для этого ангаре. Об этом сообщили в пресс— службе тверской прокуратуры.
"Установлено, что в сентябре 2017 года в администрацию Эммаусского сельского поселения Калининского района обратились представители общественной поисковой организации, которые без необходимых документов передали в администрацию останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Впоследствии в нарушение действующего законодательства должностные лица администрации перенесли останки в мешке в помещение ангара, не приспособленного для их хранения. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения», — сказали в пресс-службе.
По данным надзорного ведомства, нарушения стали возможными из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей чиновниками администрации Эммаусского сельского поселения Калининского района. «На данный момент нарушения законодательства устранены — проведена торжественная церемония захоронения останков воинов, погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны», — уточнили в прокуратуре.
Ежегодно в «Вахте памяти» в Тверской области принимают участие более ста поисковых отрядов России. В регионе действуют 54 поисковых отряда, в состав которых входит свыше 1,5 тыс. человек. Всего в 2018 году в Тверской области запланировано проведение 121 поисковой экспедиции в 16 районах.
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