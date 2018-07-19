В Тверской области завели дело о хранении останков фронтовиков в неприспособленном ангаре

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Уголовное дело возбуждено по факту хранения сотрудниками администрации сельского поселения в Тверской области останков участников Великой Отечественной войны, найденных поисковиками, в мешке в не приспособленном для этого ангаре. Об этом сообщили в пресс— службе тверской прокуратуры.

"Установлено, что в сентябре 2017 года в администрацию Эммаусского сельского поселения Калининского района обратились представители общественной поисковой организации, которые без необходимых документов передали в администрацию останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Впоследствии в нарушение действующего законодательства должностные лица администрации перенесли останки в мешке в помещение ангара, не приспособленного для их хранения. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения», — сказали в пресс-службе.

По данным надзорного ведомства, нарушения стали возможными из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей чиновниками администрации Эммаусского сельского поселения Калининского района. «На данный момент нарушения законодательства устранены — проведена торжественная церемония захоронения останков воинов, погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны», — уточнили в прокуратуре