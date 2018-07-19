Каникулы продолжаются. Самые интересные мастер-классы для детей

Роботы, космические спутники, 3D-принтеры, алгоритмы компьютерного шифрования — программа, подготовленная детскими технопарками для акции «День без турникетов» — не сможет оставить равнодушными никого из юных любителей приключений и научных открытий.

Детский технопарк «Мосгормаш»

Технопарк приглашает на экскурсию 20 июля в 17:00 и 18:30. Гостям покажут лаборатории робототехники, геоинформатики и современной космонавтики. Также для ребят пройдут мастер-классы. В лаборатории космонавтики расскажут, для чего используются спутники, на каких орбитах они летают, как проектируются их основные подсистемы. В лаборатории робототехники познакомят с платформами Lego Mindstorms, Fischertechnik и Arduino. В лаборатории геоинформатики покажут, как создавать и использовать географические информационные системы.

Детский технопарк «Кулибин Про»

Во время акции гостей приглашают на экскурсию и мастерклассы: дети смогут овладеть навыками робототехники, узнать основы технических профессий. Кстати, обучение в технопарке ведется по четырем направлениям: «Робототехника», «VR», «Интернет вещей», «Аддитивные технологии». Так, 20 июля с 17:00 до 18:00 пройдет мастер-класс по робототехнике (Arduino) — рекомендуется для ребят, имеющих навыки сборки простых механизмов, чтобы изучить прикладные процессы. А 21 июля намечено сразу три занятия: с 13:00 до 14:00 и с 17:00 до 18:00 снова будут мастер-классы по робототехнике, а с 15:00 до 16:00 — мастер-класс по 3D-моделированию.

Детский технопарк РГСУ

Гости смогут побывать с экскурсиями в лабораториях робототехники, виртуальной реальности, промышленного дизайна, нейротехнологий, видеопроизводства и других. На мастер-классе «Секреты безопасности: основы криптографии» ребятам объяснят несколько алгоритмов шифрования, например шифр Цезаря и решетку Кардано. На занятии «Особенности лазерной обработки материалов» дети научатся изготавливать изделие на лазерном станке с числовым программным управлением. А мастер-класс «Считывание и манипулирование биосигналами человека» покажет возможности управления различными механизмами при помощи специального нейроинтерфейса. Также посетителей технопарка ждет занятие «Секреты детского кино», где можно будет поучаствовать в съемке фильма и попробовать себя в роли режиссера, оператора и актера. 20 июля экскурсии начинаются в 16:00, а 21 июля — в 14:00.

Детский технопарк МФЮА

Ребят старше шести лет приглашают на экскурсии в «Наукоград». Здесь готовят будущих специалистов экстракласса в области информационных технологий. Ребят познакомят с музеем «Эволюция техники»; на мастер-классах продемонстрируют работу с интерфейсом нейрошлема; займутся программированием и создадут игру «Гонкикнопки»; на занятии по графическому дизайну сделают объемные фигуры из пенопласта на специальном станке; научат создавать интерьер в программе ScetchUpp и трехмерные объекты. Кроме того, в школе пилотов ребята смогут полетать на авиатренажере. Экскурсии начинаются в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.

Детский технопарк «Байтик»

Профиль этого технопарка — информационные технологии. В частности, здесь знакомят с программированием, интернетом вещей, робототехникой, 3D-моделированием и прототипированием, 3D-визуализацией и компьютерной анимацией, видеомонтажом, дизайном интерфейсов. Местные лаборатории оснащены компьютерами, 3D-принтерами, 3D-сканерами, лазерным комплексом, наборами для робототехники, модульными конструкторами для сборки квадрокоптеров, различными измерительными приборами (анализаторами воды и воздуха, электромагнитного поля, радиационного фона, шума и света) и многим другим. Во время экскурсии дети осмотрят учебные классы и оборудование, кроме того, для юных гостей подготовлены мастер-классы «Работа с графическими планшетами» (12+), «Трехмерное прототипирование с использованием 3D-сканера» (10+), «Программирование игр» (8+). Начало экскурсий в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00.

Детский технопарк «Абстракт»

Технопарк начал работать в декабре 2017 года. Его специализация — архитектура и градостроительство. Воспитанники технопарка могут полностью погрузиться в будущую профессию и попробовать себя в роли архитектора, инженера, конструктора, технолога или проектировщика, а заодно учатся разбираться с финансовыми и юридическими вопросами. В рамках акции «День без турникетов» пройдет мастер-класс «Архитектурные скетчи» для детей 10–13 лет. Творческое занятие начнется в 12:00. В 13:30 состоится лекция о современной архитектуре, а 15:30 всех желающих приглашают на мастер-класс «Город счастья». Его участникам предстоит построить архитектурный макет.