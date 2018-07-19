Музыкально-поэтический вечер прошел в шахматном клубе «Октябрьский»

Сотрудники шахматного клуба «Октябрьский» 16 июля провели творческий музыкально-поэтический вечер. Он был посвящен Дню воинской славы России

— В нашем учреждении выступили поэты-песенники. Они спели не только известные композиции, но и собственные произведения. На концерт пришли 20 зрителей, — рассказал директор клуба Сергей Каракулов.

После основной части мероприятия гостей пригласили на чаепитие.

Отметим, что в досуговом клубе «Октябрьский» регулярно проходят шахматные турниры, поучаствовать в которых может любой желающий.