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Ракетчики ПВО сбили «нарушителей» воздушных границ над Балтикой
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Ракетчики ПВО сбили «нарушителей» воздушных границ над Балтикой 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Плановое тактическое учение с военнослужащими соединения противовоздушной обороны по охране воздушного пространства состоялось на одном из полигонов в Калининградской области.
На одном из полигонов, дислоцированном в Калининградской области, прошло плановое тактическое учение с военнослужащими соединения противовоздушной обороны по охране воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота.
В ходе практической части учения расчетами модернизированных зенитных ракетных систем С-300 были отработаны действия по выполнению задач после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника, роль которых выполнили истребители Су-30СМ и Су-27 авиабазы морской авиации флота.
Находясь на марше в заданный район, военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника. В ходе учебного боя группа охранения ликвидировала условных «диверсантов». После прибытия в район военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию комплексов С-300, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей.
В завершении мероприятия расчетами ЗРК С-300 были проведены электронные пуски ракет, в ходе которых воздушные цели условного противника были уничтожены.
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