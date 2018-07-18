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В жару курганцы отдыхают на пляжах, парках и в кустах
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В жару курганцы отдыхают на пляжах, парках и в кустах 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Не спадающая жара заставляет жителей областной столицы проводить все свободное время в поисках прохлады. Кто-то находит ее на берегах Тобола или пляже Голубых озер, а кто-то в ближайших кустах. Причем среди любителей отдохнуть в тени деревьев, как мужчины, так и женщины. В последнее время соцсети пестрят фотографиями с «отдыхающими» где придется людьми, но мало кто задумывался, что заставило человека прилечь на лавочке, под кустиком или просто посреди дороги.
Версия первая. Возможно, человек пропустив стаканчик-другой горячительного, разморённый жарой, не смог добраться до дома — уснул. В этом случае он не только рискует получить административный штраф «За появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте», но и «нарваться» а подростков, которые любят глумиться над беззащитными пьяными людьми.
Вариант второй. У человека проблемы со здоровье и ему от жары стало плохо. В этом случае, медики рекомендуют незамедлительно вызывать Скорую помощь и находиться рядом с пострадавшим. Голову в таком случае нужно приподнять, положив под нее валик из одежды. Если рядом есть вода, сбрызнуть пострадавшему лицо, дать глоток воды.
Вариант третий. Загорая на пляже или отдыхая на берегу, вы можете увидеть, как человеку становится плохо. В этом случае, нужно накинуть влажную ткань ему на плечи и грудь и на 7-10 минут приложить ко лбу что-то холодное. Параллельно следует давать пострадавшему пить — медленно и небольшими глотками. Если же человек потерял сознание и побледнел, нужно приподнять ему ноги, чтобы кровь прилила к сердцу и голове.
В любом случае специалисты рекомендуют не проходить мимо лежащего в неположенном месте человека. Возможно, ваше внимание и неравнодушие спасет его жизнь.
Фото: Курганские.ру
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