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В Уфе пройдет самый масштабный музыкальный флешмоб страны
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В Уфе пройдет самый масштабный музыкальный флешмоб страны 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
25 августа в Уфе у уфимского амфитеатра во второй раз пройдет самый масштабный музыкальный флешмоб страны — День 1000 музыкантов. Чтобы стать участником феста артистам необходимо заполнить анкету, выучить композиции, выбранные для исполнения.
Среди зарегистрировавшихся — 265 ритм-гитаристов, 80 бас-гитаристов, 85 ударников, более 250 вокалистов
— Основная идея флешмоба показать, что наш город очень музыкальный и полон талантливых людей, — отметили организаторы фестиваля.
Кстати, впервые фест прошел 26 августа в прошлом году и собрал более 500 музыкантов с инструментами (барабанщики с установками, бас— и электрогитаристы, вокалисты). Все вместе они синхронно исполнили известные хиты, которые заранее были разучены по предоставленным материалам. Мероприятие за день посетили тысячи зрителей. Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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