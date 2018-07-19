В Уфе пройдет самый масштабный музыкальный флешмоб страны

25 августа в Уфе у уфимского амфитеатра во второй раз пройдет самый масштабный музыкальный флешмоб страны — День 1000 музыкантов. Чтобы стать участником феста артистам необходимо заполнить анкету, выучить композиции, выбранные для исполнения.

Среди зарегистрировавшихся — 265 ритм-гитаристов, 80 бас-гитаристов, 85 ударников, более 250 вокалистов

— Основная идея флешмоба показать, что наш город очень музыкальный и полон талантливых людей, — отметили организаторы фестиваля.

Кстати, впервые фест прошел 26 августа в прошлом году и собрал более 500 музыкантов с инструментами (барабанщики с установками, бас— и электрогитаристы, вокалисты). Все вместе они синхронно исполнили известные хиты, которые заранее были разучены по предоставленным материалам. Мероприятие за день посетили тысячи зрителей. Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта.