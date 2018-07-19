В Уфе пройдет День 1000 музыкантов

В этом году мероприятие пройдет второй раз, сообщают местные СМИ.

В прошлом году фестиваль прошел в уфимском амфитеатре. Тогда перед уфимцами выступили 500 музыкантов. В этом году 25 августа мероприятие пройдет на той же площадке. Артисты повторят прошлогодние композиции (Joan Jett — I Love Rock N Roll, Blur — Song 2, ДДТ — Белая река). Также ими будет исполнено три новые песни. О том, какие это будут композиции не уточняется.

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