Между делом. 11 вариантов полезных перекусов на работе

Здоровое питание и плотный рабочий график — вещи, казалось бы, несовместимые. Если с обедом проблем практически нет — недорогие и полезные ланчи предлагает каждое второе кафе, то с перекусами у приверженцев ЗОЖ возникает больше проблем. Печенье, пирожные, шоколадки с кофе, бутерброды с колбасой — все это не только добавляет нежелательные килограммы, но и вредит организму в целом. «Перекусы должны подпитывать мозг, заряжать энергией, поэтому продумать их лучше заранее, например, в выходные», — советует диетолог-нутрициолог Юлия Манчук. Эксперта рассказала SPB.AIF.RU о том, как и чем нужно перекусывать на работе, а какие продукты, наоборот, лучше исключить.

Фрукты и орехи

Не хотите терять время и силы у плиты? Перекус в виде фруктов и орехов станет идеальным решением. Эксперт предупреждает: главное здесь — знать меру. Орехи и фрукты в любом виде будут полезны только в разумных количествах.

Кефир и цельнозерновые хлебцы

Небольшая бутылка кефира и упаковка хлебцев не займут много места в вашей сумке, но зато спасут в те минуты, когда аппетит вдруг проснется. А цельнозерновая основа хлебцев поможет продлить чувство сытости минимум на пару часов.

Творог и морковь

Очистите дома морковь, натрите ее на терке и смешайте с творогом низкой жирности. Переложите в небольшой контейнер — полезный и нежный перекус готов! Также из творога можно приготовить десерт. Добавьте в него несколько долек яблока, горсть изюма, 3 яйца, немного сахара и запеките в духовке в течение 30 минут при температуре 180°C.

Томатный сок Выбирайте в магазине сок без сахара и соли. Он прекрасно утолит и жажду, и аппетит. В томатном соке содержится в большом количестве ликопина — антиоксиданта, который уменьшает риск заболевания раком.

Печеные яблоки

Если у вас на работе есть микроволновка, можно приготовить свежий перекус прямо на месте! Вырежьте сердцевину яблока со стороны хвостика, но не до самого конца. Внутрь влейте чайную ложку меда и столько же ряженки. Поместите в микроволновку на пару минут и наслаждайтесь вкусным десертом!

Домашние батончики

Курагу, финики, изюм, чернослив, орехи и овсяные хлопья измельчите с помощью блендера, влейте мед. Затем на пергаментную бумагу выложите полученную массу, уплотните руками и сверху закройте той же бумагой. Поместите будущие энергетические батончики в холодильник на ночь, а потом просто разрежьте на порции. Готово! Хранить эти вкусные перекусы лучше в холодильнике.

Чипсы из фруктов

«Самые вкусные перекусы получаются из хурмы и апельсинов», — отмечает Юлия Манчук. Порежьте несколько фруктов на тонкие ломтики, уложите на противень с пергаментной бумагой и посыпьте корицей. В разогретой до 170°C духовке подержите хурму и апельсин 10 минут, затем переверните ломтики и снова в духовой шкаф ещё на 10 минут. Такие чипсы можно приготовить из бананов и ананасов.

Яйцами лучше перекусывать, если у вас в офисе есть отдельная кухня, ведь этот перекус отличается сильным запахом. Отказываться от них не стоит, ведь яйца — источник протеина, который хорошо утоляет голод.

Полезный бутерброд

Коллеги с аппетитом едят бутерброды, и вам тоже хочется? Диетолог считает, что раз в неделю до обеда можно позволить себе бутерброд из цельнозернового хлеба, запеченной куриной грудки, кружочков огурца и помидора.

Домашний йогурт

Йогурты в домашних условиях готовятся очень быстро! Купите молоко и закваску. Ее можно найти и в аптеке, и в супермаркете. А потом действуйте по рецепту из интернета. Ведь приготовить йогурт можно не только с помощью специального кухонного прибора, но даже в термосе и мультиварке! Для лучшего вкуса в готовый йогурт добавьте мелко нарезанные фрукты, мед. Если же его дополнить мюслями, йогурт станет ещё сытнее и полезнее.

Банановый рай Закуску из бананов лучше съесть до обеда. Пару бананов разомните вилкой, а потом залейте нежирным йогуртом. Если такое блюдо подержать в морозилке — оно станет спасением от жары в знойные летние дни.