Сотрудники коммунальных служб ликвидировали незаконные объявления на Новопесчаной

Незаконные объявления удалены коммунальщиками у подъезда дома 16, корпус 2 по Новопесчаной. Работы были выполнены спустя сутки после того, как о проблеме сообщили жители.

Официальный ответ активистам предоставил глава управы района Сергей Бахров

«Сообщаю, что несанкционированные объявления по указанному адресу удалены», — говорится в тексте, размещенном на портале «Наш город», куда заявители сообщили о незаконной рекламе.

Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)