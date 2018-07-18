Ещё
Сотрудники коммунальных служб ликвидировали незаконные объявления на Новопесчаной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники коммунальных служб ликвидировали незаконные объявления на Новопесчаной 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Незаконные объявления удалены коммунальщиками у подъезда дома 16, корпус 2 по Новопесчаной. Работы были выполнены спустя сутки после того, как о проблеме сообщили жители.
Официальный ответ активистам предоставил глава управы района Сергей Бахров.
«Сообщаю, что несанкционированные объявления по указанному адресу удалены», — говорится в тексте, размещенном на портале «Наш город», куда заявители сообщили о незаконной рекламе.
Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)
Управа района Сокол города Москвы: последние новости
Представители МГУПП выступили на научной конференции 5 июля Память жертв терроризма почтят на Новопесчаной Спортивные участники «Московской смены» состязались на улице Алабяна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США319
Украина присвоила четыре санатория в Крыму127
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии379
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи93
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе113
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение