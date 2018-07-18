Жители Димитровграда жалуются на запах гари

Жители поселка Дачный в Димитровграде жалуются на постоянный запах гари. Они уверены, что причиной распространения дыма является деятельность местного крестьянско-фермерского хозяйства по обжигу древесного угля.

С жалобами жители поселка обратились к мэру Димитровграда Алексею Кошаеву. Сегодня, 18 июля, глава города на своей странице в «ВКонтакте» сообщил, что «направил письма в соответствующие инстанции по вопросу задымления поселка Дачный».

Теперь, по его словам, специалисты возьмут в поселке пробы воздуха и «проверят их на предмет превышения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух».

«Надеюсь, что соответствующие структуры примут компетентное решение и жители поселка Дачный не будут в дальнейшем испытывать неудобств», — поясняет Алексей Кошаев.