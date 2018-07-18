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Жители Димитровграда жалуются на запах гари
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Жители Димитровграда жалуются на запах гари 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители поселка Дачный в Димитровграде жалуются на постоянный запах гари. Они уверены, что причиной распространения дыма является деятельность местного крестьянско-фермерского хозяйства по обжигу древесного угля.
С жалобами жители поселка обратились к мэру Димитровграда Алексею Кошаеву. Сегодня, 18 июля, глава города на своей странице в «ВКонтакте» сообщил, что «направил письма в соответствующие инстанции по вопросу задымления поселка Дачный».
Теперь, по его словам, специалисты возьмут в поселке пробы воздуха и «проверят их на предмет превышения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух».
«Надеюсь, что соответствующие структуры примут компетентное решение и жители поселка Дачный не будут в дальнейшем испытывать неудобств», — поясняет Алексей Кошаев.
Напомним, прокуратура Ульяновской области обнаружила у главы Димитровграда Алексея Кошаева незадекларированное имущество, а именно — автомобиль и земельный участок с постройками.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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