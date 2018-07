Новая «отрезанная голова» Трампа, выставленная в галерее в США, может стать предметом разбирательств секретных служб (ФОТО)

Голова 45-го президента США Дональда Трампа не дает покоя представителям мира искусства, не согласным с политикой главы Белого дома.

В Портленде штата Орегон, в картинной галерее

One Grand Gallery

появился провокационный рисунок, на котором Трампу отрезает голову ножом неизвестный.

Черно-белое изображение было нанесено на стекло в центральном окне галереи 13 июля, как анонс проходящей выставки под названием «Fuck you Mr. President», сообщает

InfoWars. Подпись под изображением истекающего кровью президента гласила: «F*ck Trump».

Возмущенная общественность пригрозила владельцу галереи, что подобное «искусство» станет предметом разбирательства Секретной службы США (федерального агентства, которое подчиняется министерству внутренней безопасности). Представитель Секретной службы США уже подтвердил, что была получена информация о рисунке в Портленде, однако отказался дать какие-то комментарии о возможном расследовании.

@realDonaldTrump This is disgusting and I wanted to share this with you. This sickening display of violence is on the front window of One Grand Gallery in Oregon. I hope there is something done about it. Take a look at my page. Would be an honor to cook for you Mr. president! pic.twitter.com/bk1n3ln6U4

— REBEL KITCHEN MAN (@RebelKitchenMan) July 17, 2018

Выставка в One Grand Gallery будет проходить до 10 августа, однако «рекламный рисунок» Трампа красовался на стекле недолго. Владелец галереи вынужден был соскоблить рисунок.

Как передает телеканал

FOX 12, он заявил, что сделал это из-за постоянных угроз в свой адрес и в адрес его семьи. Мужчина отказался объяснить, что именно сподвигло его на создание рисунка с «обезглавливанием Трампа» и размещением его в окне, что выходит на главную улицу, однако разъяснил, почему он стер изображение.

"Люди были настолько разгневаны, что недалеко и до насилия… Мне уже пригрозили, что и моя галерея, и моя семья будут гореть в огне", — заявил владелец галереи.

Пострадал от угроз и владелец автомагазина, размещенного на втором этаже, над галерей. По его словам, его телефон буквально разрывался все эти дни. Ему обещали побить все окна камнями, объявить бойкот его магазину, а также просто убить. Но во вторник, 17 июля, владелец галереи стер рисунок, что зафиксировал на видео местный телеканал.

The One Grand art gallery in Portland has taken down an illustration depicting a knife to the throat of @POTUS @realDonaldTrump after receiving «threats». We just spoke with the gallery founder who put it up — told me «People want the gallery to go up in flames with my family» pic.twitter.com/qw53aI8b9m

— Tyler Dumont FOX 12 (@TylerDumontNews) July 17, 2018

Напомним, голову президенту Дональду Трампу уже неоднократно «отрезали».

Летом 2017 года Секретная служба США уже проводила расследование в отношении ведущей программы New Year's Eve Broadcast на канале CNN Кэтти Гриффин, которая снялась в ролике с муляжом

отрезанной окровавленной головы

президента.

Фото Гриффин было сделана фотографом Тайлером Шилдсом и впервые опубликована на портале TMZ, после чего быстро распространилась в соцсетях и в СМИ.

В ходе той фотосессии Гриффин пошутила, что после публикации снимка Шилдсу и ей придется бежать в Мексику , чтобы не попасть в американскую тюрьму. Однако ее не посадили, просто CNN разорвала с ней контракт

Kathy Griffin «beheads» Trump in gory photo https://t.co/0IY6qGXjgD pic.twitter.com/4HVSW7bMVI

— The Hill (@thehill) May 30, 2017

Та публикация вызвала бурную реакцию в социальных сетях. «Это подло и неправильно. Совсем не смешно шутить об убийстве президента», — написала в своем Twitter дочь экс-президента США Билла Клинтона Челси.

А сам Дональд Трамп написал в Twitter, что все это тяжело было видеть его детям, особенно 11-летнему сыну.